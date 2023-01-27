В 1 сезоне сериала «Затерянная в метели» в испанском городе Малага происходит страшное резонансное событие. Прямо из-под носа у родителей бесследно исчезает ребенок – маленькая девочка Амайя. Врагов у семьи не было, денег для богатого выкупа тоже. Похищать малышку не было никакого резона, и все же найти ее не могут ни семья, ни полицейские. Город оцеплен, близлежащие леса прочесывают волонтеры, но результатов поисков нет. Как известно, если человек не найден в первые двое суток, то, вероятнее всего, он мертв. Полиция готовит родителей к страшной новости. Но журналист местной газеты решает начать собственное расследование.