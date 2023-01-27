Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

La chica de nieve 2023 - 2025 season 1

La chica de nieve season 1 poster
Kinoafisha TV Shows La chica de nieve Seasons Season 1
La chica de nieve 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 27 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"La chica de nieve" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Затерянная в метели» в испанском городе Малага происходит страшное резонансное событие. Прямо из-под носа у родителей бесследно исчезает ребенок – маленькая девочка Амайя. Врагов у семьи не было, денег для богатого выкупа тоже. Похищать малышку не было никакого резона, и все же найти ее не могут ни семья, ни полицейские. Город оцеплен, близлежащие леса прочесывают волонтеры, но результатов поисков нет. Как известно, если человек не найден в первые двое суток, то, вероятнее всего, он мертв. Полиция готовит родителей к страшной новости. Но журналист местной газеты решает начать собственное расследование.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"La chica de nieve" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
27 January 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 January 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 January 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 January 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 January 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more