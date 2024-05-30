В 1 сезоне сериала «Эрик» события разворачиваются в 80-е годы прошлого века, немолодой мужчина по имени Винсент живет в Америке на острове Манхэттен. Он один растит маленького сына Эдгара после смерти супруги. Его работа также связана с детьми: он управляет куклами-телезвездами в самом популярном детском шоу современности. И все бы ничего, но у малыша Эдгара есть воображаемый друг – монстр Эрик, живущий под его кроватью. Взрослые не верят ребенку и считают, что у того психологические проблемы. Но однажды мальчик бесследно исчезает. В попытках разобраться в трагедии безутешный отец тоже начинает видеть Эрика.