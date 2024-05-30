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Eric 2024, season 1

Eric season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Eric Seasons Season 1
Eric
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 18 minutes
"Eric" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Эрик» события разворачиваются в 80-е годы прошлого века, немолодой мужчина по имени Винсент живет в Америке на острове Манхэттен. Он один растит маленького сына Эдгара после смерти супруги. Его работа также связана с детьми: он управляет куклами-телезвездами в самом популярном детском шоу современности. И все бы ничего, но у малыша Эдгара есть воображаемый друг – монстр Эрик, живущий под его кроватью. Взрослые не верят ребенку и считают, что у того психологические проблемы. Но однажды мальчик бесследно исчезает. В попытках разобраться в трагедии безутешный отец тоже начинает видеть Эрика.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
6.9 IMDb

"Eric" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 May 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 May 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 May 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 May 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 May 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 May 2024
TV series release schedule
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