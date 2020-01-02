В 1-м сезоне сериала «Шериф» вместо погибшего шерифа в округе Лос-Анджелес назначают служителя закона в пятом поколении, который привык собственными руками ловить преступников. Сержант Билл Холлистер всегда славился своей принципиальностью и жесткостью. Билл руководил командой лучших людей Лос-Анджелеса по всему округу, среди которых Кейд Уорд, Брианна Бишоп и Джозеф Харрис. Опасная работа нередко приводит главного героя к клинике округа Лос-Анджелес, где Билл нередко встречается с доктором Паулой Рейес, главным травматологом, и его супругой. Примириться с новыми обязанностями шерифа Биллу непросто.