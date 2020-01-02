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Deputy 2020, season 1

Deputy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Deputy Seasons Season 1
Deputy 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 32 minutes
"Deputy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шериф» вместо погибшего шерифа в округе Лос-Анджелес назначают служителя закона в пятом поколении, который привык собственными руками ловить преступников. Сержант Билл Холлистер всегда славился своей принципиальностью и жесткостью. Билл руководил командой лучших людей Лос-Анджелеса по всему округу, среди которых Кейд Уорд, Брианна Бишоп и Джозеф Харрис. Опасная работа нередко приводит главного героя к клинике округа Лос-Анджелес, где Билл нередко встречается с доктором Паулой Рейес, главным травматологом, и его супругой. Примириться с новыми обязанностями шерифа Биллу непросто. 

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

"Deputy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Graduation Day
Season 1 Episode 1
2 January 2020
10-8 Outlaws
Season 1 Episode 2
9 January 2020
10-8 Deputy Down
Season 1 Episode 3
16 January 2020
10-8 Firestone
Season 1 Episode 4
23 January 2020
10-8 Black & Blue
Season 1 Episode 5
30 January 2020
10-8 Do No Harm
Season 1 Episode 6
6 February 2020
10-8 Search and Rescue
Season 1 Episode 7
13 February 2020
10-8 Selfless
Season 1 Episode 8
20 February 2020
10-8 Entitlements
Season 1 Episode 9
27 February 2020
10-8 School Ties
Season 1 Episode 10
5 March 2020
10-8 Paperwork
Season 1 Episode 11
12 March 2020
10-8 Agency
Season 1 Episode 12
19 March 2020
10-8 Bulletproof
Season 1 Episode 13
26 March 2020
TV series release schedule
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