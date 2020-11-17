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Raibeuon season 1 watch online

Raibeuon season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Raibeuon Seasons Season 1
Raibeuon 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 10 hours 40 minutes
"Raibeuon" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «В прямом эфире» обаятельная ученица старшей школы Пэк Хо-ран пользуется успехом среди одноклассников. Она активно ведет страницы в социальных сетях, где ей ставят лайки, пишут комментарии и подписываются на нее. Однако в действительности близких друзей у девушки не так уж много. Если быть совсем точными, у главной героини есть всего одна настоящая подруга, которой Пэк Хо-ран действительно может доверять. И некто узнал об этом, а теперь хочет раскрыть ее тайну. Чтобы вычислить злоумышленника, Хо-ран вступает в радиовещательный клуб, который открылся в школе. Там она встречает его председателя по имени Ко Ын-тхэком.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb

"Raibeuon" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
17 November 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 November 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
1 December 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 December 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 December 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
22 December 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 December 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
12 January 2021
TV series release schedule
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