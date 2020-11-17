В 1-м сезоне сериала «В прямом эфире» обаятельная ученица старшей школы Пэк Хо-ран пользуется успехом среди одноклассников. Она активно ведет страницы в социальных сетях, где ей ставят лайки, пишут комментарии и подписываются на нее. Однако в действительности близких друзей у девушки не так уж много. Если быть совсем точными, у главной героини есть всего одна настоящая подруга, которой Пэк Хо-ран действительно может доверять. И некто узнал об этом, а теперь хочет раскрыть ее тайну. Чтобы вычислить злоумышленника, Хо-ран вступает в радиовещательный клуб, который открылся в школе. Там она встречает его председателя по имени Ко Ын-тхэком.