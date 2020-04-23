В 1 сезоне сериала «Вне закона: Правосудие без порядка» главная героиня — молодая девушка по имени Нихарика Сингх — является дипломированным адвокатом и идеалистом по натуре. Главной героине нелегко смириться с тем, что люди, которые настаивают на своем следовании правовым нормам, зачастую находится вне закона. Однажды мисс Сингх во время публичного выступления выступает с обвинительной речью в адрес знаменитого юриста, писателя и политического деятеля. Она заявляет, что он виновен в насилии над ее коллегой. Блестящая карьера без пяти минут председателя ООН оказывается под угрозой.