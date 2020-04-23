Menu
Season premiere 23 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Вне закона: Правосудие без порядка» главная героиня — молодая девушка по имени Нихарика Сингх — является дипломированным адвокатом и идеалистом по натуре. Главной героине нелегко смириться с тем, что люди, которые настаивают на своем следовании правовым нормам, зачастую находится вне закона. Однажды мисс Сингх во время публичного выступления выступает с обвинительной речью в адрес знаменитого юриста, писателя и политического деятеля. Она заявляет, что он виновен в насилии над ее коллегой. Блестящая карьера без пяти минут председателя ООН оказывается под угрозой.

6.7
6.8 IMDb

The Mad Lawyer
Season 1 Episode 1
23 April 2020
Justice Delayed, Justice Denied?
Season 1 Episode 2
23 April 2020
Take the Stand
Season 1 Episode 3
23 April 2020
Play or Get Played!
Season 1 Episode 4
23 April 2020
Courting Trouble
Season 1 Episode 5
23 April 2020
Teo Wrongs Make a Right
Season 1 Episode 6
23 April 2020
Innocent Until Proven Guilty
Season 1 Episode 7
23 April 2020
When the Past Comes Knocking
Season 1 Episode 8
23 April 2020
Plausible Deniability
Season 1 Episode 9
23 April 2020
The Final Face-Off
Season 1 Episode 10
23 April 2020
