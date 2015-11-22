Menu
Heartless 2014 - 2015, season 2

Heartless 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 November 2015
Production year 2015
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Heartless" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Бессердечные» продолжается история близнецов Себастьяна и Софи, которые поступили в таинственную школу-интернат Отцмансгаард. Главные герои обречены хранить свой роковой секрет: чтобы выжить, им приходится наполняться энергией других людей. Если они не остановятся своевременно, их жертва может воспламениться и обратиться в пепел. Софи и Себастьян отчаянно ищут ответы на вопросы, которые помогут им снять родовое проклятие. Они узнают, что разгадка скрыта в стенах учебного заведения. Тем временем дочь директора школы, Эмили, узнает секрет Софи. Это приводит к фатальным последствиям.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"Heartless" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Afsnit 1
Season 2 Episode 1
22 November 2015
Afsnit 2
Season 2 Episode 2
22 November 2015
Afsnit 3
Season 2 Episode 3
22 November 2015
