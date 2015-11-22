Во 2 сезоне сериала «Бессердечные» продолжается история близнецов Себастьяна и Софи, которые поступили в таинственную школу-интернат Отцмансгаард. Главные герои обречены хранить свой роковой секрет: чтобы выжить, им приходится наполняться энергией других людей. Если они не остановятся своевременно, их жертва может воспламениться и обратиться в пепел. Софи и Себастьян отчаянно ищут ответы на вопросы, которые помогут им снять родовое проклятие. Они узнают, что разгадка скрыта в стенах учебного заведения. Тем временем дочь директора школы, Эмили, узнает секрет Софи. Это приводит к фатальным последствиям.