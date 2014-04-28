В 1 сезоне сериала «Бессердечные» двойняшки Себастьян и Софи отправляются в загадочную школу-интернат Отцмансгаард, чтобы раскрыть секрет своего сверхъестественного проклятия. Дело в том, что главные герои в целях выживания вынуждены питаться жизненными соками других людей. Несчастные жертвы сгорают вскоре после сеанса энергетического вампиризма. Стены школы-интерната, куда отправились брат и сестра, скрывают в себе множество тайн. А Себастьяну и Софи приходится бороться с сильными эмоциями. В учебном заведении они испытывают свои первые серьезные чувства. Герои отчаянно сопротивляются желанию истощить других учеников.