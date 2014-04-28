Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Heartless 2014 - 2015 season 1

Heartless season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Heartless Seasons Season 1
Heartless 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 5
Runtime 5 hours 0 minute
"Heartless" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бессердечные» двойняшки Себастьян и Софи отправляются в загадочную школу-интернат Отцмансгаард, чтобы раскрыть секрет своего сверхъестественного проклятия. Дело в том, что главные герои в целях выживания вынуждены питаться жизненными соками других людей. Несчастные жертвы сгорают вскоре после сеанса энергетического вампиризма. Стены школы-интерната, куда отправились брат и сестра, скрывают в себе множество тайн. А Себастьяну и Софи приходится бороться с сильными эмоциями. В учебном заведении они испытывают свои первые серьезные чувства. Герои отчаянно сопротивляются желанию истощить других учеников.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

"Heartless" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Afsnit 1
Season 1 Episode 1
28 April 2014
Afsnit 2
Season 1 Episode 2
5 May 2014
Afsnit 3
Season 1 Episode 3
12 May 2014
Afsnit 4
Season 1 Episode 4
19 May 2014
Afsnit 5
Season 1 Episode 5
26 May 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more