20 dekabrya 1982, season 1

20 декабря 12+
Season premiere 18 May 1982
Production year 1982
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «20 декабря» главными действующими лицами этой истории являются первые чекисты в Стране Советов. События разворачиваются в 1917 году. Большевики только обосновались у власти и пока чувствуют себя не так уверенно, чтобы противостоять контрреволюции и защитить свои достижения. Для этого 7 декабря по старому стилю при Совете народных комиссаров РСФСР формируется Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая получила сокращенное название ВЧК. Руководителем комиссии стал Феликс Дзержинский. Большую роль в этой истории также сыграли оппоненты Ленина — Каменев и Рыков.

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

Season 1
Военная диктатура
Season 1 Episode 1
18 May 1982
Саботаж
Season 1 Episode 2
19 May 1982
Террор
Season 1 Episode 3
20 May 1982
ВЧК
Season 1 Episode 4
21 May 1982
