В 1-м сезоне сериала «20 декабря» главными действующими лицами этой истории являются первые чекисты в Стране Советов. События разворачиваются в 1917 году. Большевики только обосновались у власти и пока чувствуют себя не так уверенно, чтобы противостоять контрреволюции и защитить свои достижения. Для этого 7 декабря по старому стилю при Совете народных комиссаров РСФСР формируется Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая получила сокращенное название ВЧК. Руководителем комиссии стал Феликс Дзержинский. Большую роль в этой истории также сыграли оппоненты Ленина — Каменев и Рыков.