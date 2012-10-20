Menu
Lyubov kak neschastnyy sluchay 2012, season 1

Lyubov kak neschastnyy sluchay season 1 poster
Любовь как несчастный случай 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 October 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Lyubov kak neschastnyy sluchay" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Любовь как несчастный случай» московский хирург отправляется на лесной кордон, где помогает родить ребенка жене лесника и буквально спасает жизнь молодой женщине и ее ребенку. Обратный путь полон опасных испытаний. За несколько безумных дней, которые главная героиня проводит при экстремальных обстоятельствах, она сближается с местным летчиком. Сначала герои воспринимают свои чувства как трагическую случайность, поскольку они существа из разных вселенных и наверняка им не удастся связать свои жизни. Но настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Lyubov kak neschastnyy sluchay" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 October 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 October 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 October 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 October 2012
