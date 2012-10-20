В 1-м сезоне сериала «Любовь как несчастный случай» московский хирург отправляется на лесной кордон, где помогает родить ребенка жене лесника и буквально спасает жизнь молодой женщине и ее ребенку. Обратный путь полон опасных испытаний. За несколько безумных дней, которые главная героиня проводит при экстремальных обстоятельствах, она сближается с местным летчиком. Сначала герои воспринимают свои чувства как трагическую случайность, поскольку они существа из разных вселенных и наверняка им не удастся связать свои жизни. Но настоящая любовь способна преодолеть любые преграды.