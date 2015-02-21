В 1-м сезоне сериала «В час беды» в жизни молодой привлекательной Марии все скалывается как нельзя лучше. Вместе с супругом она воспитывает сына, делает успехи в карьере и пользуется уважением коллег. Жизнь главной героини переворачивается, когда она читает письмо от бабушки, умоляющей о встрече. Маша торопится поехать в места своего детства, но все равно не успевает застать бабушку в живых. Зато тамо на сталкивается со своей сестрой Леной, которую считала погибшей много лет назад. Маше предстоит выяснить, что произошло с Леной, а главное – по какой причине они потерялись на столько лет.