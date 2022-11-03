Menu
Low Country: The Murdaugh Dynasty season 1 watch online

Low Country: The Murdaugh Dynasty season 1 poster
Low Country: The Murdaugh Dynasty 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 30 minutes
"Low Country: The Murdaugh Dynasty" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Лоукантри: Династия Мердо» несколько поколений именитого семейства Мердо несло ответственность за местную судебную систему, принимало участие в расследованиях преступлений, которые связаны с убийствами и коррупционными схемами. Они имели огромное влияние в обществе, их мнение считалось авторитетным. Однако все это было не более чем эффектным, но искусственно созданным фасадом, за которым скрывался сплошной обман. Мощное влияние юридической компании Мерно разбилось на осколки, когда оказалось, что легендарная «юридическая семья» замешана в серии серьезных преступлений.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb

"Low Country: The Murdaugh Dynasty" season 1 list of episodes.

Season 1
Kings of the Lowcountry
Season 1 Episode 1
3 November 2022
Something in the Road
Season 1 Episode 2
3 November 2022
The Milk Ain't Clean
Season 1 Episode 3
3 November 2022
