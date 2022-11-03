В 1-м сезоне сериала «Лоукантри: Династия Мердо» несколько поколений именитого семейства Мердо несло ответственность за местную судебную систему, принимало участие в расследованиях преступлений, которые связаны с убийствами и коррупционными схемами. Они имели огромное влияние в обществе, их мнение считалось авторитетным. Однако все это было не более чем эффектным, но искусственно созданным фасадом, за которым скрывался сплошной обман. Мощное влияние юридической компании Мерно разбилось на осколки, когда оказалось, что легендарная «юридическая семья» замешана в серии серьезных преступлений.