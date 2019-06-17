В 1 сезоне сериала «А.Л.Ж.И.Р.» события происходят в Республике Казахстан. Туда во времена Сталинских репрессий отправляют государственных преступников. В общей сложности лагеря вмещают около 18 тысяч приговоренных женщин – жен «предателей Отечества». Супруга авиаконструктора Константина Павлова оказывается в лагере сразу после ареста мужа, а ее дочь отдают в детдом. Уже в дороге Ольга видит, какие ужасы ждут ее впереди. Конвой относится к заключенным как к скотине, а скончавшихся просто выбрасывают из машин. Кроме того, в лагере оказываются жена и любовница одного и того же политзаключенного, оперная певица и многие другие.