Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

A.L.Zh.I.R. season 1 watch online

A.L.Zh.I.R. season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A.L.Zh.I.R. Seasons Season 1
А.Л.Ж.И.Р. 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 11
Runtime 9 hours 21 minutes
"A.L.Zh.I.R." season 1 description

В 1 сезоне сериала «А.Л.Ж.И.Р.» события происходят в Республике Казахстан. Туда во времена Сталинских репрессий отправляют государственных преступников. В общей сложности лагеря вмещают около 18 тысяч приговоренных женщин – жен «предателей Отечества». Супруга авиаконструктора Константина Павлова оказывается в лагере сразу после ареста мужа, а ее дочь отдают в детдом. Уже в дороге Ольга видит, какие ужасы ждут ее впереди. Конвой относится к заключенным как к скотине, а скончавшихся просто выбрасывают из машин. Кроме того, в лагере оказываются жена и любовница одного и того же политзаключенного, оперная певица и многие другие.

Series rating

6.9
Rate 14 votes
7.1 IMDb

"A.L.Zh.I.R." season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 June 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 June 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
17 June 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 June 2019
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 June 2019
Серия 6
Season 1 Episode 6
18 June 2019
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 June 2019
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 June 2019
Серия 9
Season 1 Episode 9
19 June 2019
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 June 2019
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 June 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more