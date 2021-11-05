В 1 сезоне сериала «Счастье» события разворачиваются во времена пандемии COVID-19. Некоторые люди не выдерживают испытания самоизоляцией и превращаются в опасных зомби, которые нападают на себе подобных. Главная героиня, смелая девушка по имени Юн Сэ-бом, сталкивается с подобным существом. Мутант царапает ее. После этого она обращается к специалистами из кризисного центра по борьбе с новой напастью. Профессионалы сообщают ей, что она здорова. Тогда Сэ-бом решает извлечь выгоду из этой ситуации. Она заключает фиктивный брак с близким другом, сотрудником правоохранительных органов Чон И-хеном, и переезжает в новую квартиру.