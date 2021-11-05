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Haepiniseu season 1 watch online

Haepiniseu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Haepiniseu Seasons Season 1
Haepiniseu 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 13 hours 0 minute
"Haepiniseu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Счастье» события разворачиваются во времена пандемии COVID-19. Некоторые люди не выдерживают испытания самоизоляцией и превращаются в опасных зомби, которые нападают на себе подобных. Главная героиня, смелая девушка по имени Юн Сэ-бом, сталкивается с подобным существом. Мутант царапает ее. После этого она обращается к специалистами из кризисного центра по борьбе с новой напастью. Профессионалы сообщают ей, что она здорова. Тогда Сэ-бом решает извлечь выгоду из этой ситуации. Она заключает фиктивный брак с близким другом, сотрудником правоохранительных органов Чон И-хеном, и переезжает в новую квартиру.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Haepiniseu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Public Rental Apartment
Season 1 Episode 1
5 November 2021
Thirsty Patients
Season 1 Episode 2
6 November 2021
Locked In
Season 1 Episode 3
12 November 2021
The Spread
Season 1 Episode 4
13 November 2021
The Outsiders
Season 1 Episode 5
19 November 2021
One Man's Life
Season 1 Episode 6
20 November 2021
The Intruder
Season 1 Episode 7
26 November 2021
Countdown
Season 1 Episode 8
27 November 2021
Dwindling Water
Season 1 Episode 9
3 December 2021
Kim Se Hoon Disappears
Season 1 Episode 10
4 December 2021
Backup Power
Season 1 Episode 11
10 December 2021
Happiness is with you
Season 1 Episode 12
11 December 2021
TV series release schedule
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