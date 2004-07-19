В 1 сезоне сериала «Любовные авантюры» события разворачиваются во французском джентльменском клубе. За бокалом вина и игрой в карты собираются несколько мужчин, давно знакомых друг с другом. Они помнят себя и приятелей настоящими красавцами, офицерами и ловеласами. Но теперь их жизнь скучна и разнообразна: надоевшие жены, непослушные отпрыски, деловые договоры. Что же остается джентльменам, скучающим по былым временам? Конечно, погрузиться в общие воспоминания! Ведь были годы, когда один из них лазил в окно к замужней любовнице, другой соблазнял женщин одним взглядом, а третий вызывал всех подряд на дуэли.

