Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Lyubovnye avantyury season 1 watch online

Lyubovnye avantyury season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lyubovnye avantyury Seasons Season 1
Любовные авантюры 0+
Title Сезон 1
Season premiere 19 July 2004
Production year 2004
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 36 minutes
"Lyubovnye avantyury" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Любовные авантюры» события разворачиваются во французском джентльменском клубе. За бокалом вина и игрой в карты собираются несколько мужчин, давно знакомых друг с другом. Они помнят себя и приятелей настоящими красавцами, офицерами и ловеласами. Но теперь их жизнь скучна и разнообразна: надоевшие жены, непослушные отпрыски, деловые договоры. Что же остается джентльменам, скучающим по былым временам? Конечно, погрузиться в общие воспоминания! Ведь были годы, когда один из них лазил в окно к замужней любовнице, другой соблазнял женщин одним взглядом, а третий вызывал всех подряд на дуэли.
 

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Lyubovnye avantyury" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 July 2004
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 July 2004
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 July 2004
Серия 4
Season 1 Episode 4
26 July 2004
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 July 2004
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 July 2004
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more