Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Pyotr Leschenko. Vsyo, chto bylo... season 1 watch online

Pyotr Leschenko. Vsyo, chto bylo... season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pyotr Leschenko. Vsyo, chto bylo... Seasons Season 1
Пётр Лещенко. Всё, что было... 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 56 minutes
"Pyotr Leschenko. Vsyo, chto bylo..." season 1 description

В 1 сезоне сериала «Петр Лещенко. Все, что было…» события разворачиваются в Кишиневе в 1913 году. Пете Лещенко исполняется 15 лет. Он учится в приходской школе, увлекается музыкой, осваивает игру на гитаре. Юноша часто бегает к цыганам из соседнего табора. Красивая девушка Злата влюбляется в парня. По цыганским правилам нельзя строить отношения без женитьбы. Но Петя не хочет кочевать с табором, он мечтает о сцене. Вместе с приятелями Андреем Кожемякиным и Катериной Завьяловой Петя создает ансамбль и выступает в модном заведении «Каса маре». Цыганский барон настаивает на том, чтобы Петя предложил Злате руку и сердце.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7.3 IMDb

"Pyotr Leschenko. Vsyo, chto bylo..." season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 October 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 October 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 October 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 October 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 October 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more