В 1 сезоне сериала «Петр Лещенко. Все, что было…» события разворачиваются в Кишиневе в 1913 году. Пете Лещенко исполняется 15 лет. Он учится в приходской школе, увлекается музыкой, осваивает игру на гитаре. Юноша часто бегает к цыганам из соседнего табора. Красивая девушка Злата влюбляется в парня. По цыганским правилам нельзя строить отношения без женитьбы. Но Петя не хочет кочевать с табором, он мечтает о сцене. Вместе с приятелями Андреем Кожемякиным и Катериной Завьяловой Петя создает ансамбль и выступает в модном заведении «Каса маре». Цыганский барон настаивает на том, чтобы Петя предложил Злате руку и сердце.