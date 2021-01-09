Menu
Shang Yang Fu season 1 watch online

Shang Yang Fu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shang Yang Fu Seasons Season 1
Shang Yang Fu
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 68
Runtime 51 hours 0 minute
"Shang Yang Fu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Поэма о Шанъян» Ван Сюань, будучи дочерью канцлера, по праву рождения обладала привилегиями высшего класса. Она воспитывалась при дворе, в императорском дворце, окруженная вниманием и заботой. Девушка предположить не могла, что в действительности за красивым фасадом ее жизни скрывается империя, насквозь прогнившая изнутри. Когда Ван Сюань стала взрослой, она невольно оказалась вовлечена в дворцовые интриги. Ее против воли выдали замуж за бедняка. Но со временем Ван Сюань влюбилась в своего супруга и объединилась с ним, чтобы противостоять врагам и спасти родину.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8 IMDb

"Shang Yang Fu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 January 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
9 January 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 January 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 January 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
9 January 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 January 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 January 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
9 January 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
10 January 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 January 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 January 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 January 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 January 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
12 January 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 January 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
13 January 2021
Episode 17
Season 1 Episode 17
13 January 2021
Episode 18
Season 1 Episode 18
18 January 2021
Episode 19
Season 1 Episode 19
18 January 2021
Episode 20
Season 1 Episode 20
19 January 2021
Episode 21
Season 1 Episode 21
19 January 2021
Episode 22
Season 1 Episode 22
20 January 2021
Episode 23
Season 1 Episode 23
20 January 2021
Episode 24
Season 1 Episode 24
20 January 2021
Episode 25
Season 1 Episode 25
21 January 2021
Episode 26
Season 1 Episode 26
21 January 2021
Episode 27
Season 1 Episode 27
21 January 2021
Episode 28
Season 1 Episode 28
21 January 2021
Episode 29
Season 1 Episode 29
21 January 2021
Episode 30
Season 1 Episode 30
21 January 2021
Episode 31
Season 1 Episode 31
21 January 2021
Episode 32
Season 1 Episode 32
28 January 2021
Episode 33
Season 1 Episode 33
28 January 2021
Episode 34
Season 1 Episode 34
28 January 2021
Episode 35
Season 1 Episode 35
28 January 2021
Episode 36
Season 1 Episode 36
28 January 2021
Episode 37
Season 1 Episode 37
28 January 2021
Episode 38
Season 1 Episode 38
28 January 2021
Episode 39
Season 1 Episode 39
4 February 2021
Episode 40
Season 1 Episode 40
4 February 2021
Episode 41
Season 1 Episode 41
4 February 2021
Episode 42
Season 1 Episode 42
4 February 2021
Episode 43
Season 1 Episode 43
4 February 2021
Episode 44
Season 1 Episode 44
4 February 2021
Episode 45
Season 1 Episode 45
4 February 2021
Episode 46
Season 1 Episode 46
11 February 2021
Episode 47
Season 1 Episode 47
11 February 2021
Episode 48
Season 1 Episode 48
11 February 2021
Episode 49
Season 1 Episode 49
11 February 2021
Episode 50
Season 1 Episode 50
11 February 2021
Episode 51
Season 1 Episode 51
11 February 2021
Episode 52
Season 1 Episode 52
11 February 2021
Episode 53
Season 1 Episode 53
18 February 2021
Episode 54
Season 1 Episode 54
18 February 2021
Episode 55
Season 1 Episode 55
18 February 2021
Episode 56
Season 1 Episode 56
18 February 2021
Episode 57
Season 1 Episode 57
18 February 2021
Episode 58
Season 1 Episode 58
18 February 2021
Episode 59
Season 1 Episode 59
18 February 2021
Episode 60
Season 1 Episode 60
25 February 2021
Episode 61
Season 1 Episode 61
25 February 2021
Episode 62
Season 1 Episode 62
25 February 2021
Episode 63
Season 1 Episode 63
25 February 2021
Episode 64
Season 1 Episode 64
25 February 2021
Episode 65
Season 1 Episode 65
25 February 2021
Episode 66
Season 1 Episode 66
25 February 2021
Episode 67
Season 1 Episode 67
25 February 2021
Episode 68
Season 1 Episode 68
25 February 2021
