В 1 сезоне сериала «Поэма о Шанъян» Ван Сюань, будучи дочерью канцлера, по праву рождения обладала привилегиями высшего класса. Она воспитывалась при дворе, в императорском дворце, окруженная вниманием и заботой. Девушка предположить не могла, что в действительности за красивым фасадом ее жизни скрывается империя, насквозь прогнившая изнутри. Когда Ван Сюань стала взрослой, она невольно оказалась вовлечена в дворцовые интриги. Ее против воли выдали замуж за бедняка. Но со временем Ван Сюань влюбилась в своего супруга и объединилась с ним, чтобы противостоять врагам и спасти родину.