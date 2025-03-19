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Gannibal 2022 - 2025, season 2
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Kinoafisha
TV Shows
Gannibal
Seasons
Season 2
Gannibal
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
19 March 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
5 hours 20 minutes
Season 2 Cast
Yûya Yagira
Riho Yoshioka
Shô Kasamatsu
Yuri Tsunematsu
Kana Kita
Mitsuo Yoshihara
All Season 2 Cast
Series rating
7.4
Rate
12
votes
7.4
IMDb
Gannibal List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Betrayal
Season 2
Episode 1
19 March 2025
War
Season 2
Episode 2
19 March 2025
Awakening
Season 2
Episode 3
26 March 2025
Chaos
Season 2
Episode 4
26 March 2025
Reminiscence
Season 2
Episode 5
2 April 2025
Uprising
Season 2
Episode 6
9 April 2025
Curse
Season 2
Episode 7
16 April 2025
Demise
Season 2
Episode 8
23 April 2025
TV series release schedule
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