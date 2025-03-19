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Gannibal 2022 - 2025, season 2

Gannibal season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Gannibal Seasons Season 2
Gannibal
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 20 minutes

Season 2 Cast

Yûya Yagira
Riho Yoshioka
Shô Kasamatsu
Yuri Tsunematsu
Kana Kita
Kana Kita
Mitsuo Yoshihara
All Season 2 Cast

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.4 IMDb

Gannibal List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Betrayal
Season 2 Episode 1
19 March 2025
War
Season 2 Episode 2
19 March 2025
Awakening
Season 2 Episode 3
26 March 2025
Chaos
Season 2 Episode 4
26 March 2025
Reminiscence
Season 2 Episode 5
2 April 2025
Uprising
Season 2 Episode 6
9 April 2025
Curse
Season 2 Episode 7
16 April 2025
Demise
Season 2 Episode 8
23 April 2025
TV series release schedule
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