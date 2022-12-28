В 1 сезоне сериала «Ганнибал» действие происходит в вымышленной деревне Окамура в горах Японии. Дайго Агаву, сотрудника правоохранительных органов, которого руководство отправило в командировку в эту деревню, сначала тепло встречают местные жители. Ситуация меняется после подозрительного случая, связанного со смертью дамы преклонного возраста. Главный герой постепенно узнает об аномалиях, которые творятся в деревне. Он начинает подозревать, что обитатели этих краев едят людей. Дайго Агаве предстоит разобраться в том, что творится в этом месте, и найти людей, ответственных за преступления.