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Gannibal 2022, season 1

Gannibal season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gannibal Seasons Season 1
Gannibal
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 40 minutes
"Gannibal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ганнибал» действие происходит в вымышленной деревне Окамура в горах Японии. Дайго Агаву, сотрудника правоохранительных органов, которого руководство отправило в командировку в эту деревню, сначала тепло встречают местные жители. Ситуация меняется после подозрительного случая, связанного со смертью дамы преклонного возраста. Главный герой постепенно узнает об аномалиях, которые творятся в деревне. Он начинает подозревать, что обитатели этих краев едят людей. Дайго Агаве предстоит разобраться в том, что творится в этом месте, и найти людей, ответственных за преступления.

Season 1 Cast

Yûya Yagira
Shô Kasamatsu
Riho Yoshioka
Mahiro Takasugi
Mitsuo Yoshihara
Rio Yamashita
All Season 1 Cast

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.4 IMDb

Gannibal List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Offering of Flowers
Season 1 Episode 1
28 December 2022
Attack
Season 1 Episode 2
28 December 2022
Fatal Bullet
Season 1 Episode 3
4 January 2023
Line of Sight
Season 1 Episode 4
11 January 2023
Trace
Season 1 Episode 5
18 January 2023
Premonition
Season 1 Episode 6
25 January 2023
Promise
Season 1 Episode 7
1 February 2023
TV series release schedule
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