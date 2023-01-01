В 1 сезоне сериала «Нескромный наблюдатель» в центре событий оказывается молодая девушка-хакер по имени Миранда. Она регулярно наблюдает из окна за своей соседкой, которую зовут Клео. Она — элитная проститутка. В один из дней Клео появляется на пороге дома Миранды и просит ее присмотреть за псом во время ее отъезда. Главная героиня даже не догадывается, что с этого момента ее жизнь навсегда изменится. В скором времени она познакомится с мужчиной, в которого безумно влюбится, а затем станет фигурантом дела об убийстве. Жизни Клео и Миранды окажутся тесно переплетены, и назад дороги не будет...