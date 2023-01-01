Menu
Olhar Indiscreto 2023, season 1

Olhar Indiscreto season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Olhar Indiscreto Seasons Season 1
Olhar Indiscreto 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Olhar Indiscreto" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нескромный наблюдатель» в центре событий оказывается молодая девушка-хакер по имени Миранда. Она регулярно наблюдает из окна за своей соседкой, которую зовут Клео. Она — элитная проститутка. В один из дней Клео появляется на пороге дома Миранды и просит ее присмотреть за псом во время ее отъезда. Главная героиня даже не догадывается, что с этого момента ее жизнь навсегда изменится. В скором времени она познакомится с мужчиной, в которого безумно влюбится, а затем станет фигурантом дела об убийстве. Жизни Клео и Миранды окажутся тесно переплетены, и назад дороги не будет...

Series rating

5.3
Rate 12 votes
5.1 IMDb

"Olhar Indiscreto" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
O ano que vivi duas vidas
Season 1 Episode 1
1 January 2023
Toda ação tem uma reação
Season 1 Episode 2
1 January 2023
Fragmentada
Season 1 Episode 3
1 January 2023
A mentira perfeita
Season 1 Episode 4
1 January 2023
Crime e castigo
Season 1 Episode 5
1 January 2023
Sombras do passado
Season 1 Episode 6
1 January 2023
Ela está entre nós
Season 1 Episode 7
1 January 2023
O fundo do poço é o lugar mais quente
Season 1 Episode 8
1 January 2023
Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Dou-lhe tudo!
Season 1 Episode 9
1 January 2023
O passado lá fora, o futuro aqui dentro
Season 1 Episode 10
1 January 2023
