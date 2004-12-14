В 1 сезоне сериала «Игра на выбывание» действие разворачивается в центре столицы, на территории нового элитного жилого комплекса. В шикарном двадцатиэтажном здании обитают сливки московского общества – политики, знаменитые артисты, владельцы крупного бизнеса. Но однажды все они оказываются в ловушке в собственном доме. В каждую квартиру приходит пугающее послание с угрозой. Некто, называющий себя Игроком, обещает, что будет убивать по одному жильцу в день, если через трое суток он не получит выкуп в один миллион долларов. Те, кто относится к угрозе несерьезно, оказываются первыми жертвами стрелка.