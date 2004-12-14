Menu
Russian
Игра на выбывание 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 December 2004
Production year 2004
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Igra na vybyvanie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Игра на выбывание» действие разворачивается в центре столицы, на территории нового элитного жилого комплекса. В шикарном двадцатиэтажном здании обитают сливки московского общества – политики, знаменитые артисты, владельцы крупного бизнеса. Но однажды все они оказываются в ловушке в собственном доме. В каждую квартиру приходит пугающее послание с угрозой. Некто, называющий себя Игроком, обещает, что будет убивать по одному жильцу в день, если через трое суток он не получит выкуп в один миллион долларов. Те, кто относится к угрозе несерьезно, оказываются первыми жертвами стрелка.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"Igra na vybyvanie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 December 2004
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 December 2004
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 December 2004
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 December 2004
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 December 2004
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 December 2004
Серия 7
Season 1 Episode 7
16 December 2004
Серия 8
Season 1 Episode 8
16 December 2004
