Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Krasnye linii season 1 watch online

Krasnye linii season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krasnye linii Seasons Season 1
Krasnye linii 18+
Title Сезон 1
Season premiere 16 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 48 minutes
"Krasnye linii" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красные линии» из наркологической клиники после очередного курса лечения выписывается Елена Берг – скандально известная писательница и успешный коуч. Женщина километрами пишет советы для будущих бизнесменов, счастливых жен и успешных людей. Ее многомиллионные поклонники так доверяют ее методике, что ласково называют ее не иначе как «тетя Лена». Но собственная судьба героини за внешним фасадом успеха буквально летит с горы. Пагубные зависимости, токсичные отношения, разочарование в себе, нереализованные амбиции – все это скрывается под идеальным имиджем и уверенной улыбкой Лены.

Series rating

5.6
Rate 14 votes
5.6 IMDb

"Krasnye linii" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 May 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 May 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
23 May 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 May 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 June 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more