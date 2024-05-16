В 1 сезоне сериала «Красные линии» из наркологической клиники после очередного курса лечения выписывается Елена Берг – скандально известная писательница и успешный коуч. Женщина километрами пишет советы для будущих бизнесменов, счастливых жен и успешных людей. Ее многомиллионные поклонники так доверяют ее методике, что ласково называют ее не иначе как «тетя Лена». Но собственная судьба героини за внешним фасадом успеха буквально летит с горы. Пагубные зависимости, токсичные отношения, разочарование в себе, нереализованные амбиции – все это скрывается под идеальным имиджем и уверенной улыбкой Лены.