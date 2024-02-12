В 1 сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве» в центре сюжета оказывается красивая и талантливая студентка из Москвы. Девушка мечтает стать хорошим ландшафтным архитектором и делает все возможное, чтобы быть первой на своем курсе. Ее старания замечает спонсор, который соглашается выдать грант на ее зарубежную стажировку. Это событие переворачивает судьбу героини, она уже представляет себе свою будущую блестящую карьеру. Однако в последний момент поездка отменяется: бизнесмен без предупреждения отзывает грант. Яростная красавица является в его офис, чтобы устроить скандал, но внезапно влюбляется в своего врага.