Postuchis v moyu dver v Moskve season 1 watch online

Postuchis v moyu dver v Moskve season 1 poster
Postuchis v moyu dver v Moskve 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 60
Runtime 50 hours 0 minute
"Postuchis v moyu dver v Moskve" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Постучись в мою дверь в Москве» в центре сюжета оказывается красивая и талантливая студентка из Москвы. Девушка мечтает стать хорошим ландшафтным архитектором и делает все возможное, чтобы быть первой на своем курсе. Ее старания замечает спонсор, который соглашается выдать грант на ее зарубежную стажировку. Это событие переворачивает судьбу героини, она уже представляет себе свою будущую блестящую карьеру. Однако в последний момент поездка отменяется: бизнесмен без предупреждения отзывает грант. Яростная красавица является в его офис, чтобы устроить скандал, но внезапно влюбляется в своего врага.

Series rating

7.5
Rate 19 votes
5.8 IMDb

"Postuchis v moyu dver v Moskve" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 February 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 February 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 February 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 February 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 February 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 February 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 February 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
27 February 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 February 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 February 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
4 March 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
5 March 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
6 March 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 March 2024
Серия 17
Season 1 Episode 17
11 March 2024
Серия 18
Season 1 Episode 18
12 March 2024
Серия 19
Season 1 Episode 19
13 March 2024
Серия 20
Season 1 Episode 20
14 March 2024
Серия 21
Season 1 Episode 21
18 March 2024
Серия 22
Season 1 Episode 22
19 March 2024
Серия 23
Season 1 Episode 23
20 March 2024
Серия 24
Season 1 Episode 24
21 March 2024
Серия 25
Season 1 Episode 25
25 March 2024
Серия 26
Season 1 Episode 26
26 March 2024
Серия 27
Season 1 Episode 27
27 March 2024
Серия 28
Season 1 Episode 28
28 March 2024
Серия 29
Season 1 Episode 29
1 April 2024
Серия 30
Season 1 Episode 30
2 April 2024
Серия 31
Season 1 Episode 31
3 April 2024
Серия 32
Season 1 Episode 32
4 April 2024
Серия 33
Season 1 Episode 33
8 April 2024
Серия 34
Season 1 Episode 34
9 April 2024
Серия 35
Season 1 Episode 35
10 April 2024
Серия 36
Season 1 Episode 36
11 April 2024
Серия 37
Season 1 Episode 37
15 April 2024
Серия 38
Season 1 Episode 38
16 April 2024
Серия 39
Season 1 Episode 39
17 April 2024
Серия 40
Season 1 Episode 40
18 April 2024
Серия 41
Season 1 Episode 41
22 April 2024
Серия 42
Season 1 Episode 42
23 April 2024
Серия 43
Season 1 Episode 43
24 April 2024
Серия 44
Season 1 Episode 44
25 April 2024
Серия 45
Season 1 Episode 45
29 April 2024
Серия 46
Season 1 Episode 46
30 April 2024
Серия 47
Season 1 Episode 47
1 May 2024
Серия 48
Season 1 Episode 48
2 May 2024
Серия 49
Season 1 Episode 49
6 May 2024
Серия 50
Season 1 Episode 50
7 May 2024
Серия 51
Season 1 Episode 51
8 May 2024
Серия 52
Season 1 Episode 52
9 May 2024
Серия 53
Season 1 Episode 53
13 May 2024
Серия 54
Season 1 Episode 54
14 May 2024
Серия 55
Season 1 Episode 55
15 May 2024
Серия 56
Season 1 Episode 56
16 May 2024
Серия 57
Season 1 Episode 57
20 May 2024
Серия 58
Season 1 Episode 58
21 May 2024
Серия 59
Season 1 Episode 59
22 May 2024
Серия 60
Season 1 Episode 60
23 May 2024
