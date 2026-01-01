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Mr. Natural , season 1

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Kinoafisha TV Shows Mr. Natural Seasons Season 1
Mr. Natural
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Mr. Natural " season 1 description

В 1 сезоне сериала Mr. Natural из американской федеральной тюрьмы выходит немолодой криминальный авторитет. Луи Барон провел за решеткой последние тридцать лет, однако он не растерял свое влияние в преступной среде, а наоборот, стал местной легендой. За стойкость, упорство и решительность в своем нелегальном бизнесе он получил прозвище Мистер Натурал. Оказавшись на свободе, Барон решает вернуться в родной городок Палм-Спрингс в штате Калифорния. Там его давно ждут бывшие сторонники, чтобы вновь воссоздать свою преступную семью и взяться за рискованное ограбление. Луи готов действовать.

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Season 1
TV series release schedule
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