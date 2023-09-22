Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bolshaya bitva 2023, season 1

Bolshaya bitva season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bolshaya bitva Seasons Season 1
Большая битва 16+
Title Сезон 1
Season premiere 22 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 4 minutes
"Bolshaya bitva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Большая битва» в центре внимания оказывается один из самых популярных и вместе с тем самых загадочных видов спорта во всем мире. ММА, также известный как смешанные боевые искусства, появился не более двух десятков лет назад. Тем не менее он успел прочно укорениться в турнирных таблицах и в сердцах многотысячной аудитории. В России этот спорт признан национальным, и по нему проводятся государственные турниры. С конца 90-х годов наши спортсмены одерживают победы в международных боях. Хабиб, Петр Ян, Федор Емельяненко и другие давно стали нарицательными именами. Но впервые зрители узнают их ближе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Bolshaya bitva List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
22 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
22 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
12 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
19 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 October 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
2 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more