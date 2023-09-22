В 1 сезоне сериала «Большая битва» в центре внимания оказывается один из самых популярных и вместе с тем самых загадочных видов спорта во всем мире. ММА, также известный как смешанные боевые искусства, появился не более двух десятков лет назад. Тем не менее он успел прочно укорениться в турнирных таблицах и в сердцах многотысячной аудитории. В России этот спорт признан национальным, и по нему проводятся государственные турниры. С конца 90-х годов наши спортсмены одерживают победы в международных боях. Хабиб, Петр Ян, Федор Емельяненко и другие давно стали нарицательными именами. Но впервые зрители узнают их ближе.