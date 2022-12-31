В 1 сезоне сериала «Прирожденные лидеры» принц Гарри и Меган Маркл проводят беседы с легендарными личностями, лидерами в той или иной сфере. Героями документального проекта стали новозеландский политик Джасинда Ардерн, юрист и общественный деятель Брайан Стивенсон, ныне покойная американская судья Рут Бейдер Гинзбург, экоактивистка Грета Тунберг, спортсмен Сия Колиси, активистка феминистического движения и репортер Глория Стайнем и бывший судья Конституционного суда ЮАР Элби Сакс. По словам авторов шоу, проект позволит этим выдающимся людям рассказать всеми миру о своем непростом пути.