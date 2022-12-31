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Live to Lead 2022, season 1

Live to Lead season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Live to Lead Seasons Season 1
Live to Lead 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Live to Lead" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прирожденные лидеры» принц Гарри и Меган Маркл проводят беседы с легендарными личностями, лидерами в той или иной сфере. Героями документального проекта стали новозеландский политик Джасинда Ардерн, юрист и общественный деятель Брайан Стивенсон, ныне покойная американская судья Рут Бейдер Гинзбург, экоактивистка Грета Тунберг, спортсмен Сия Колиси, активистка феминистического движения и репортер Глория Стайнем и бывший судья Конституционного суда ЮАР Элби Сакс. По словам авторов шоу, проект позволит этим выдающимся людям рассказать всеми миру о своем непростом пути.

Series rating

4.2
Rate 11 votes
4.3 IMDb

Live to Lead List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Ruth Bader Ginsburg
Season 1 Episode 1
31 December 2022
Greta Thunberg
Season 1 Episode 2
31 December 2022
Bryan Stevenson
Season 1 Episode 3
31 December 2022
Jacinda Ardern
Season 1 Episode 4
31 December 2022
Siya Kolisi
Season 1 Episode 5
31 December 2022
Gloria Steinem
Season 1 Episode 6
31 December 2022
Albie Sachs
Season 1 Episode 7
31 December 2022
TV series release schedule
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