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Stinger , season 1

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Kinoafisha TV Shows Stinger Seasons Season 1
Stinger
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Stinger" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кусака» представлены двадцать четыре часа из жизни маленького городка Инферно, находящегося в пустыне Техаса. История начинается как драма о жизни несчастных техасских жителей, вынужденных влачить жалкое существование в месте, где царят бандитизм и нищета. Кто-то мечтает уехать отсюда, другие понимают, что в этой жизни им ловить нечего — да и негде. Тинейджеры хотят работать на местного наркодельца. У всех героев свои небольшие проблемы, которые в скором времени будут уже не так важны. Останется лишь одна большая — выжить. Загадочный охотник прилетел к ним в город, чтобы отыскать кого-то, кого он называет «хранителем». 

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Season 1
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