В 1 сезоне сериала «Народный артист» московский актер Иван Алешковский изрядно подпортил себе репутацию участием в скандале и драке. Ему назначили наказание в виде общественных работ. Иван отправился в родное Приморье, где устроился директором самодеятельности. Ему предстоит подготовить местных ребятишек к областному конкурсу, а также заслужить доверие жителей деревни. Алешковский встретил свою первую любовь Веру, которая стала директором дома культуры. Она помогает ему адаптироваться в непривычных условиях. Отнюдь не все местные жители рады «столичному франту». Многие хотят, чтобы Алешковский покинул их или даже получил срок…