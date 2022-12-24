Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Narodnyy artist season 1 watch online

Narodnyy artist season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Narodnyy artist Seasons Season 1
Народный артист 12+
Title Сезон 1
Season premiere 24 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Narodnyy artist" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Народный артист» московский актер Иван Алешковский изрядно подпортил себе репутацию участием в скандале и драке. Ему назначили наказание в виде общественных работ. Иван отправился в родное Приморье, где устроился директором самодеятельности. Ему предстоит подготовить местных ребятишек к областному конкурсу, а также заслужить доверие жителей деревни. Алешковский встретил свою первую любовь Веру, которая стала директором дома культуры. Она помогает ему адаптироваться в непривычных условиях. Отнюдь не все местные жители рады «столичному франту». Многие хотят, чтобы Алешковский покинул их или даже получил срок…

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Narodnyy artist" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more