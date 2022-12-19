Menu
Trolley 2022 - 2023, season 1

Trolley season 1 poster
Trolley
Season premiere 19 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Trolley" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Вагонетка» в центре событий оказывается супружеская пара — Чжун До и Хе Джу. Чжун До является членом Национальной ассамблеи, а Хе Джу занимала должность управляющей в мастерской по ремонту книг. Женщина долго время жила скромной жизнью, скрывалась от глаз общественности и избегала повышенного внимания, что весьма несвойственно для супруги видного политического деятеля. Однако в жизни главной героини произошли некоторые обстоятельства, которые заставили ее вести себя иначе. Тайна из прошлого стала достоянием общественности, и Хе Джу пришлось выйти в свет, чтобы предоставить алчущей публике свою версию.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Trolley List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 December 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 December 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 December 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 December 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 January 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 January 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
9 January 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 January 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
16 January 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
17 January 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
30 January 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
31 January 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
6 February 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
7 February 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
13 February 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
14 February 2023
