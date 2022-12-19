В 1 сезоне сериала «Вагонетка» в центре событий оказывается супружеская пара — Чжун До и Хе Джу. Чжун До является членом Национальной ассамблеи, а Хе Джу занимала должность управляющей в мастерской по ремонту книг. Женщина долго время жила скромной жизнью, скрывалась от глаз общественности и избегала повышенного внимания, что весьма несвойственно для супруги видного политического деятеля. Однако в жизни главной героини произошли некоторые обстоятельства, которые заставили ее вести себя иначе. Тайна из прошлого стала достоянием общественности, и Хе Джу пришлось выйти в свет, чтобы предоставить алчущей публике свою версию.