Во 2 сезоне сериала «Расследования мадам Блан» известная и уважаемая торговка антиквариатом по имени Джин Уайт возвращается целой и невредимой после покушения на ее жизнь, которое совершила двуличная Барбара. Она по-прежнему живет в загородном коттедже и оказывает содействие местной полиции в расследовании самых запутанных криминальных происшествий. Дальнейшие события разворачиваются таким образом, что знания Джин в мире древностей и опыт в антикварном деле снова оказываются ключом к разгадке многочисленных преступлений, которые происходят в живописном французском городке Сент-Виктуар.