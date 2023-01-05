Menu
The Madame Blanc Mysteries season 2 watch online

The Madame Blanc Mysteries season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The Madame Blanc Mysteries Seasons Season 2
The Madame Blanc Mysteries 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"The Madame Blanc Mysteries" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Расследования мадам Блан» известная и уважаемая торговка антиквариатом по имени Джин Уайт возвращается целой и невредимой после покушения на ее жизнь, которое совершила двуличная Барбара. Она по-прежнему живет в загородном коттедже и оказывает содействие местной полиции в расследовании самых запутанных криминальных происшествий. Дальнейшие события разворачиваются таким образом, что знания Джин в мире древностей и опыт в антикварном деле снова оказываются ключом к разгадке многочисленных преступлений, которые происходят в живописном французском городке Сент-Виктуар.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"The Madame Blanc Mysteries" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 2 Episode 1
5 January 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 January 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
19 January 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
26 January 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 February 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 February 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
9 February 2023
