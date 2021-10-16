Menu
The Madame Blanc Mysteries season 1 watch online

The Madame Blanc Mysteries season 1 poster
The Madame Blanc Mysteries
The Madame Blanc Mysteries 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Madame Blanc Mysteries" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Расследования мадам Блан» мадам Блан, которая всю жизнь занималась с супругом антиквариатом, переезжает во французский городок под названием Сент-Виктуар после внезапной гибели супруга. Она хочет во что бы то ни стало выяснить обстоятельства смерти своего мужа Рори и использует все свои навыки, чтобы стать частным детективом. Джин Уайт начинает оказывать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов и одновременно сближаться с прославленным городским таксистом. В скором времени Джин без труда заслуживает репутацию местного Шерлока Холмса в юбке.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"The Madame Blanc Mysteries" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 October 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 October 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 October 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 November 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 November 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 November 2021
