В 1 сезоне сериала «Расследования мадам Блан» мадам Блан, которая всю жизнь занималась с супругом антиквариатом, переезжает во французский городок под названием Сент-Виктуар после внезапной гибели супруга. Она хочет во что бы то ни стало выяснить обстоятельства смерти своего мужа Рори и использует все свои навыки, чтобы стать частным детективом. Джин Уайт начинает оказывать содействие местным сотрудникам правоохранительных органов и одновременно сближаться с прославленным городским таксистом. В скором времени Джин без труда заслуживает репутацию местного Шерлока Холмса в юбке.