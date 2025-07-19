Menu
Не Годжо Сатору и даже не Сон Джин-у: ИИ назвал самого крутого аниме-героя — не зря тайтл получил 8.9 на IMDb
17 comments
19 July 2025 13:46
Драки как в «Джоне Уике», невероятная музыка, дикий сюжет: у свежего аниме от студии MAPPA недостаток только один
1 comment
29 June 2025 18:36
