В 1-м сезоне сериала «Истинная красота» привлекательная школьница пользуется популярностью среди сверстников. Но у героини есть одна психологическая проблема: она боится выйти из дома или показаться хоть кому-нибудь без макияжа. В глубине души девушка не уверена в себе и своей естественной красоте и думает, что ее никто никогда не полюбит такой, какая она есть. По воле случая однажды она попадается на глаза однокласснику без косметики. Но, вопреки ожиданиям героини, Ли Су Хо не ужасается и вообще, кажется, не замечает, что она забыла накраситься. Девушка испытывает благодарность и влюбляется в него.