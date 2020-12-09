Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Yeoshingangrim season 1 watch online

Yeoshingangrim season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Yeoshingangrim Seasons Season 1
Yeoshingangrim 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 21 hours 20 minutes
"Yeoshingangrim" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Истинная красота» привлекательная школьница пользуется популярностью среди сверстников. Но у героини есть одна психологическая проблема: она боится выйти из дома или показаться хоть кому-нибудь без макияжа. В глубине души девушка не уверена в себе и своей естественной красоте и думает, что ее никто никогда не полюбит такой, какая она есть. По воле случая однажды она попадается на глаза однокласснику без косметики. Но, вопреки ожиданиям героини, Ли Су Хо не ужасается и вообще, кажется, не замечает, что она забыла накраситься. Девушка испытывает благодарность и влюбляется в него.

Series rating

7.9
Rate 15 votes
7.9 IMDb

"Yeoshingangrim" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 December 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 December 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 December 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 December 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 December 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 December 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 January 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 January 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
13 January 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 January 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 January 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 January 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 January 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 January 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
3 February 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
4 February 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more