Uslovnyy ment 2019 - 2024 season 1

Season premiere 14 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 24
Runtime 16 hours 0 minute
"Uslovnyy ment" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Условный мент» Дмитрий Рыжов некогда работал в правоохранительных органах. Однако его карьера закончилась в тот момент, когда он оказался на скамье подсудимых. По прошествии двух лет, которые главный герой провел за решеткой, Рыжов снова появляется в родном Санкт-Петербурге. Он собирается вести тихую спокойную жизнь и не влезать больше ни в какие опасные дела или авантюры. Но его желанию не суждено сбыться. С первого же дня Дмитрий Рыжов оказывается в самом центре весьма опасных происшествий. Оставаться в стороне у Рыжова не получается, ведь он по натуре является истинным борцом с преступностью.

4.0
Возвращение
Season 1 Episode 1
14 October 2019
Беспокойный участок
Season 1 Episode 2
15 October 2019
Курьер поневоле
Season 1 Episode 3
16 October 2019
Обманутые мечты
Season 1 Episode 4
17 October 2019
Криптомания
Season 1 Episode 5
21 October 2019
Цугцванг
Season 1 Episode 6
22 October 2019
Эхо войны
Season 1 Episode 7
23 October 2019
На высоте
Season 1 Episode 8
24 October 2019
Сказка на ночь
Season 1 Episode 9
28 October 2019
Награда для героя
Season 1 Episode 10
29 October 2019
Холодный приём
Season 1 Episode 11
30 October 2019
Труба зовёт
Season 1 Episode 12
31 October 2019
Морской волк
Season 1 Episode 13
5 November 2019
Свидание со смертью
Season 1 Episode 14
6 November 2019
Фото на память
Season 1 Episode 15
7 November 2019
Крупный улов
Season 1 Episode 16
11 November 2019
Дороже денег
Season 1 Episode 17
12 November 2019
Рок
Season 1 Episode 18
13 November 2019
Боевая классика
Season 1 Episode 19
14 November 2019
Смертельный квест
Season 1 Episode 20
18 November 2019
Мнимый больной
Season 1 Episode 21
19 November 2019
Последняя роль
Season 1 Episode 22
20 November 2019
ЛжеДмитрий
Season 1 Episode 23
21 November 2019
Свадьба с приданым
Season 1 Episode 24
21 November 2019
