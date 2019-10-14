В 1 сезоне сериала «Условный мент» Дмитрий Рыжов некогда работал в правоохранительных органах. Однако его карьера закончилась в тот момент, когда он оказался на скамье подсудимых. По прошествии двух лет, которые главный герой провел за решеткой, Рыжов снова появляется в родном Санкт-Петербурге. Он собирается вести тихую спокойную жизнь и не влезать больше ни в какие опасные дела или авантюры. Но его желанию не суждено сбыться. С первого же дня Дмитрий Рыжов оказывается в самом центре весьма опасных происшествий. Оставаться в стороне у Рыжова не получается, ведь он по натуре является истинным борцом с преступностью.