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Witch Mountain , season 1

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Kinoafisha TV Shows Witch Mountain Seasons Season 1
Witch Mountain
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Witch Mountain" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ведьмина гора» мать Одри похоронила супруга, который страдал от психического заболевания. Женщина стремилась лишь к одному — оградить свою дочь от такой же участи. Но школьница Тия, несмотря на то, что росла прилежной девочкой, всегда ощущала в себе отцовские гены. Однажды ей начали являться странные видения. Поворотным моментом в жизни девочки оказалась встреча с подростком по имени Бен. Он сообщил ей, что у него тоже есть странный дар. Вместе ребята оправляются в захватывающее и опасное приключение по маленькому городку, который на самом деле вовсе не так безобиден, как может показаться.

Series rating

4.1
Rate 11 votes
4.7 IMDb

Witch Mountain List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
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