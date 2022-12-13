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Last Chance U: Basketball 2021 - 2022, season 2

Last Chance U: Basketball season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Last Chance U: Basketball Seasons Season 2
Last Chance U: Basketball 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 13 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Last Chance U: Basketball" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Последняя возможность: Баскетбол» в колледже Восточного Лос-Анджелеса начинается очередной сезон «Хаски хуп». Пик пандемии остался за спиной, и теперь команда должна восстановить утраченные позиции на чемпионате Калифорнии по баскетболу. Тренер Джон Мосли набирает в коллектив нескольких одаренных первокурсников. Среди них оказываются талантливые, но проблемные спортсмены уровня D1, которые ищут последнюю возможность пробиться в большой спорт. Вне корта мощные игроки становятся уязвимыми и делятся своими личными проблемами в семье, психике и здоровье.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.3 IMDb

Last Chance U: Basketball List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
When I'm Playing Basketball
Season 2 Episode 1
13 December 2022
The Heart of the Program
Season 2 Episode 2
13 December 2022
Father, Consume Me
Season 2 Episode 3
13 December 2022
Game Hunters
Season 2 Episode 4
13 December 2022
Mr Mosley Was a Good Man
Season 2 Episode 5
13 December 2022
You Go, I Go
Season 2 Episode 6
13 December 2022
Jump Stops Will Change Your Life
Season 2 Episode 7
13 December 2022
Everything Goes Away
Season 2 Episode 8
13 December 2022
TV series release schedule
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