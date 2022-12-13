Во 2 сезоне сериала «Последняя возможность: Баскетбол» в колледже Восточного Лос-Анджелеса начинается очередной сезон «Хаски хуп». Пик пандемии остался за спиной, и теперь команда должна восстановить утраченные позиции на чемпионате Калифорнии по баскетболу. Тренер Джон Мосли набирает в коллектив нескольких одаренных первокурсников. Среди них оказываются талантливые, но проблемные спортсмены уровня D1, которые ищут последнюю возможность пробиться в большой спорт. Вне корта мощные игроки становятся уязвимыми и делятся своими личными проблемами в семье, психике и здоровье.