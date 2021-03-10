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Last Chance U: Basketball 2021, season 1

Last Chance U: Basketball season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Last Chance U: Basketball Seasons Season 1
Last Chance U: Basketball 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Last Chance U: Basketball" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последняя возможность: Баскетбол» в колледж Восточного Лос-Анджелеса поступают несколько парней с низкими баллами на экзамене, зато с прекрасной спортивной стипендией. Всех их принимают в местную юношескую баскетбольную команду «Хаски», однако вместе с этой честью на их плечи ложится и серьезная ответственность. Колледжу предстоит участие в чемпионате штата Калифорния, до которого команду еще никогда прежде не допускали. Теперь «Хаски» придется тренироваться день и ночь, позабыв о личной жизни и всех прочих занятиях. А проследит за дисциплиной строгий тренер Джон Мосли.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.3 IMDb

Last Chance U: Basketball List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Window
Season 1 Episode 1
10 March 2021
Hooper
Season 1 Episode 2
10 March 2021
Jenny
Season 1 Episode 3
10 March 2021
In My Father's House
Season 1 Episode 4
10 March 2021
Colby Ranch
Season 1 Episode 5
10 March 2021
Get Thee Behind Me
Season 1 Episode 6
10 March 2021
Lifers
Season 1 Episode 7
10 March 2021
Bound for Promised Land
Season 1 Episode 8
10 March 2021
TV series release schedule
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