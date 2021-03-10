В 1 сезоне сериала «Последняя возможность: Баскетбол» в колледж Восточного Лос-Анджелеса поступают несколько парней с низкими баллами на экзамене, зато с прекрасной спортивной стипендией. Всех их принимают в местную юношескую баскетбольную команду «Хаски», однако вместе с этой честью на их плечи ложится и серьезная ответственность. Колледжу предстоит участие в чемпионате штата Калифорния, до которого команду еще никогда прежде не допускали. Теперь «Хаски» придется тренироваться день и ночь, позабыв о личной жизни и всех прочих занятиях. А проследит за дисциплиной строгий тренер Джон Мосли.