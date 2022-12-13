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Gudetama: An Eggcellent Adventure 2022, season 1

Gudetama: An Eggcellent Adventure season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gudetama: An Eggcellent Adventure Seasons Season 1
Gudetama: An Eggcellent Adventure 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 1 hour 40 minutes
"Gudetama: An Eggcellent Adventure" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гудетама: Отличные яичные приключения» на полке самого обычного холодильника среди прочих таких же яиц живет грустный и ленивый Гудетама. Он появился на свет от какой-то курицы, но не знает ни свою семью, ни зачем он вообще здесь нужен. Вскоре его разобьют на сковороду или сварят, а он даже не надеется перед этим увидеть мир. Однако, к счастью, в его скучную жизнь вторгается громкая и авантюрная Шакипие – цыпочка, недавно вылупившаяся их похожего яйца. Она предлагает «младшему брату» выбраться на свободу и отправиться на поиски их общих биологических родителей. Но это оказывается не так-то просто…

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb

Gudetama: An Eggcellent Adventure List of episodes

TV series release schedule
Season 1
What a Drag…
Season 1 Episode 1
13 December 2022
So Dizzy
Season 1 Episode 2
13 December 2022
Is That the Best This Country Has to Offer?
Season 1 Episode 3
13 December 2022
Ahhhh
Season 1 Episode 4
13 December 2022
You’re Rotten to the Core
Season 1 Episode 5
13 December 2022
What a Cool Mascot
Season 1 Episode 6
13 December 2022
How Many Eggs are in that Omelet?
Season 1 Episode 7
13 December 2022
Give Up Already
Season 1 Episode 8
13 December 2022
We Wanna See Our Mom
Season 1 Episode 9
13 December 2022
I'm Pooped...
Season 1 Episode 10
13 December 2022
TV series release schedule
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