В 1 сезоне сериала «Гудетама: Отличные яичные приключения» на полке самого обычного холодильника среди прочих таких же яиц живет грустный и ленивый Гудетама. Он появился на свет от какой-то курицы, но не знает ни свою семью, ни зачем он вообще здесь нужен. Вскоре его разобьют на сковороду или сварят, а он даже не надеется перед этим увидеть мир. Однако, к счастью, в его скучную жизнь вторгается громкая и авантюрная Шакипие – цыпочка, недавно вылупившаяся их похожего яйца. Она предлагает «младшему брату» выбраться на свободу и отправиться на поиски их общих биологических родителей. Но это оказывается не так-то просто…