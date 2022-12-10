Menu
Alchemy of Souls 2022 - 2023, season 2

Season premiere 10 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 40 minutes
"Alchemy of Souls" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Алхимия душ» продолжается запутанная история об обмене телами. Действие происходит в вымышленной стране Тэхо, где живут настоящие колдуны и маги, а подростков отправляют в магические академии для освоения древней мудрости. Главные герои – девушка из знатной семьи и простой парень с ее курса – по-прежнему связаны неразрывными магическими узами. Они знают все мысли и эмоции друг друга, но такое положение больше не огорчает и не злит их, а приводит к неожиданным взаимным чувствам. Пытаясь выпутаться из ситуации, герои обращаются к опыту людей, которые испытали на себе «алхимию душ» много лет назад.

8.7
8.7 IMDb

Episode 1
10 December 2022
Episode 2
11 December 2022
Episode 3
17 December 2022
Episode 4
18 December 2022
Episode 5
24 December 2022
Episode 6
25 December 2022
Episode 7
31 December 2022
Episode 8
1 January 2023
Episode 9
7 January 2023
Episode 10
8 January 2023
