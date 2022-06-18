В 1 сезоне сериала «Алхимия душ» события разворачиваются в вымышленной стране под названием Тэхо, которой не существует ни на картах, ни в истории. В центре событий оказываются молодые маги, судьбы которых раз и навсегда связываются с помощью древнего заклинания под названием «алхимия душ». Наксу – элитный убийца, чья душа случайно попадает в ловушку в теле слабого и благородного юноши Му Док-Чан Ука. Разорвать этот ритуал практически невозможно, а это значит, что судьбы и души двоих людей оказываются навеки связаны. Годы спустя с той же проблемой сталкиваются юные парень и девушка, намудрившие с заклинанием.