В 1 сезоне сериала «Анна и тайна ядов» полицию Затонска осаждают журналисты и любопытные зеваки. Все они хотят знать подробности недавнего убийства. Известная «колдунья» Софья Мухина якобы расправилась с неугодной ей богатой клиенткой с помощью одного проклятия. По крайней мере, женщина упала замертво в тот самый момент, когда страшные слова были произнесены. Суеверные горожане уверены, что без нечистой силы тут не обошлось. Однако детективы Штольман и Сумароков настроены более скептически. Опыт подсказывает напарникам, что для любой мистики в конце концов находится логичное объяснение. Анна отправляет кровь жертвы на анализ.