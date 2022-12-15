Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Anna i tayna yadov 2022, season 1

Anna i tayna yadov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Anna i tayna yadov Seasons Season 1
Анна и тайна ядов 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Anna i tayna yadov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анна и тайна ядов» полицию Затонска осаждают журналисты и любопытные зеваки. Все они хотят знать подробности недавнего убийства. Известная «колдунья» Софья Мухина якобы расправилась с неугодной ей богатой клиенткой с помощью одного проклятия. По крайней мере, женщина упала замертво в тот самый момент, когда страшные слова были произнесены. Суеверные горожане уверены, что без нечистой силы тут не обошлось. Однако детективы Штольман и Сумароков настроены более скептически. Опыт подсказывает напарникам, что для любой мистики в конце концов находится логичное объяснение. Анна отправляет кровь жертвы на анализ.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Anna i tayna yadov" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 December 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 December 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 December 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more