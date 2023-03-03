В 1 сезоне сериала «Дейзи Джонс и The Six» в Америке постепенно набирает популярность молодая амбициозная рок-группа The Six. В ее состав входят только мужчины, а возглавляет коллектив вокалист и фронтмен Билли Данн. Тем временем красавица Дейзи Джонс пытается построить сольную вокальную карьеру. Но настоящий успех догоняет артистов, когда они решают объединиться на одной сцене. Данн и Джонс кажутся поклонникам идеальной парой, а их совместное творчество продается как горячие пирожки. Тогда The Six принимают решение работать с Дейзи на постоянной основе, но, конечно же, в группе возникают противоречия.