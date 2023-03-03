Menu
Russian
Daisy Jones & The Six 2023, season 1

Daisy Jones & The Six season 1 poster
Daisy Jones & The Six
Season premiere 3 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Дейзи Джонс и The Six» в Америке постепенно набирает популярность молодая амбициозная рок-группа The Six. В ее состав входят только мужчины, а возглавляет коллектив вокалист и фронтмен Билли Данн. Тем временем красавица Дейзи Джонс пытается построить сольную вокальную карьеру. Но настоящий успех догоняет артистов, когда они решают объединиться на одной сцене. Данн и Джонс кажутся поклонникам идеальной парой, а их совместное творчество продается как горячие пирожки. Тогда The Six принимают решение работать с Дейзи на постоянной основе, но, конечно же, в группе возникают противоречия.

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

Track 1: Come and Get It
Season 1 Episode 1
3 March 2023
Track 2: I'll Take You There
Season 1 Episode 2
3 March 2023
Track 3: Someone Saved My Life Tonight
Season 1 Episode 3
3 March 2023
Track 4: I Saw The Light
Season 1 Episode 4
10 March 2023
Track 5: Fire
Season 1 Episode 5
10 March 2023
Track 6: Whatever Gets You Thru The Night
Season 1 Episode 6
10 March 2023
Track 7: She's Gone
Season 1 Episode 7
17 March 2023
Track 8: Looks Like We Made It
Season 1 Episode 8
17 March 2023
Track 9: Feels Like the First Time
Season 1 Episode 9
24 March 2023
Track 10: Rock N Roll Suicide
Season 1 Episode 10
24 March 2023
