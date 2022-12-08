Menu
Gaiken Shijou Shugi 2022, season 1

Gaiken Shijou Shugi season 1 poster
Gaiken Shijou Shugi 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
"Gaiken Shijou Shugi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лукизм» события разворачиваются в Южной Корее в будущем. Царит век лукизма – политики, при которой главным в человеке признается его внешность. За фигурой и кожей начинают следить даже мужчины, а тот, кто не соответствует представлениям общества о красоте, опускается на дно социальной лестницы. Некрасивые люди теряют работу, друзей и даже жилье, ведь с ними никто не хочет иметь дела. Главный герой истории – школьный секс-символ, красавчик и спортсмен, у которого вовсе нет проблем с положением в обществе. Но у него есть тайна – второе неидеальное тело, в котором иногда оказывается его сознание.

Series rating

7.5
Rate 15 votes
7.6 IMDb

Gaiken Shijou Shugi List of episodes

Season 1
Change
Season 1 Episode 1
8 December 2022
New Life
Season 1 Episode 2
8 December 2022
Friends
Season 1 Episode 3
8 December 2022
Mom
Season 1 Episode 4
8 December 2022
Kindness
Season 1 Episode 5
8 December 2022
Recommendation
Season 1 Episode 6
8 December 2022
Special Training
Season 1 Episode 7
8 December 2022
Wall
Season 1 Episode 8
8 December 2022
