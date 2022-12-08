В 1 сезоне сериала «Лукизм» события разворачиваются в Южной Корее в будущем. Царит век лукизма – политики, при которой главным в человеке признается его внешность. За фигурой и кожей начинают следить даже мужчины, а тот, кто не соответствует представлениям общества о красоте, опускается на дно социальной лестницы. Некрасивые люди теряют работу, друзей и даже жилье, ведь с ними никто не хочет иметь дела. Главный герой истории – школьный секс-символ, красавчик и спортсмен, у которого вовсе нет проблем с положением в обществе. Но у него есть тайна – второе неидеальное тело, в котором иногда оказывается его сознание.