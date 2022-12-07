В 1 сезоне сериала «Связь» молодой мужчина Ха Донг-Су, как обычно, отправляется на работу, но по пути таинственным образом исчезает. Через несколько дней его обнаруживают живым, но покалеченным. Похоже, бедняга стал жертвой охотников за органами. У него вырезали один глаз для пересадки другому человеку, после чего его выбросили, как ненужный хлам. Но выясняется, что основной ужас парню только предстоит пережить. Когда в городе начинается череда кровавых преступлений, Ха Донг-Су начинает видеть странные галлюцинации, будто он присутствует при убийствах. Он понимает, что его глаз пересажен маньяку.