Season premiere 7 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Связь» молодой мужчина Ха Донг-Су, как обычно, отправляется на работу, но по пути таинственным образом исчезает. Через несколько дней его обнаруживают живым, но покалеченным. Похоже, бедняга стал жертвой охотников за органами. У него вырезали один глаз для пересадки другому человеку, после чего его выбросили, как ненужный хлам. Но выясняется, что основной ужас парню только предстоит пережить. Когда в городе начинается череда кровавых преступлений, Ха Донг-Су начинает видеть странные галлюцинации, будто он присутствует при убийствах. Он понимает, что его глаз пересажен маньяку.

6.4
6.5 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
7 December 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 December 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 December 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 December 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 December 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 December 2022
