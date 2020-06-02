Menu
Great Pretender 2020, season 1

Great Pretender season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Great Pretender Seasons Season 1

Great Pretender 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"Great Pretender" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Великий притворщик» талантливый японский мошенник пересекается со своим конкурентом из Франции и ввязывается в заговоры и аферы, которые по своему масштабу превосходят его самые смелые фантазии. Макото Эдамура считал себя самым великим мошенником в мире, однако оказалось, что его французский коллега Лоран Тьерри ничуть ему не уступает. В тот момент, когда Макото попытался обмануть его, к ужасу своему, сам оказался на крючке. Эдамура и его напарник оказываются в Лос-Анджелесе, где явно чувствуют себя не в своей тарелке. На каждом шагу их подстерегает опасность.

Series rating

0.0
1 vote
7.8 IMDb
Write review
"Great Pretender" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Los Angeles Connection (Case 1.1)
Season 1 Episode 1
2 June 2020
Los Angeles Connection (Case 1.2)
Season 1 Episode 2
2 June 2020
Los Angeles Connection (Case 1.3)
Season 1 Episode 3
2 June 2020
Los Angeles Connection (Case 1.4)
Season 1 Episode 4
2 June 2020
Los Angeles Connection (Case 1.5)
Season 1 Episode 5
2 June 2020
Singapore Sky (Case 2.1)
Season 1 Episode 6
9 June 2020
Singapore Sky (Case 2.2)
Season 1 Episode 7
9 June 2020
Singapore Sky (Case 2.3)
Season 1 Episode 8
9 June 2020
Singapore Sky (Case 2.4)
Season 1 Episode 9
9 June 2020
Singapore Sky (Case 2.5)
Season 1 Episode 10
9 June 2020
Snow of London (Case 3.1)
Season 1 Episode 11
16 June 2020
Snow of London (Case 3.2)
Season 1 Episode 12
16 June 2020
Snow of London (Case 3.3)
Season 1 Episode 13
16 June 2020
Snow of London (Case 3.4)
Season 1 Episode 14
16 June 2020
Wizard of Far East (Case 4.1)
Season 1 Episode 15
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.2)
Season 1 Episode 16
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.3)
Season 1 Episode 17
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.4)
Season 1 Episode 18
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.5)
Season 1 Episode 19
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.6)
Season 1 Episode 20
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.7)
Season 1 Episode 21
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.8)
Season 1 Episode 22
22 September 2020
Wizard of Far East (Case 4.9)
Season 1 Episode 23
22 September 2020
TV series release schedule
