В 1 сезоне сериала «Великий притворщик» талантливый японский мошенник пересекается со своим конкурентом из Франции и ввязывается в заговоры и аферы, которые по своему масштабу превосходят его самые смелые фантазии. Макото Эдамура считал себя самым великим мошенником в мире, однако оказалось, что его французский коллега Лоран Тьерри ничуть ему не уступает. В тот момент, когда Макото попытался обмануть его, к ужасу своему, сам оказался на крючке. Эдамура и его напарник оказываются в Лос-Анджелесе, где явно чувствуют себя не в своей тарелке. На каждом шагу их подстерегает опасность.