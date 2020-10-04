В 1 сезоне сериала «Бездарная Нана» действие происходит в недалеком будущем. Земля в опасности. Кровожадные монстры, которых впоследствии люди стали называть врагами человечества, собираются поработить планету. Для борьбы с угрозой создаются специальные учебные заведения для подростков, которые обладают уникальными способностями. Группа детей должна подготовиться защищать родную Землю. Один из них не имеет никаких сил, но на самом деле является носителем великой тайны. Используя свои интеллектуальные способности, Нана должна противостоять чудовищам и одержать над ними победу.