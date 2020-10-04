Menu
Talentless Nana 2020, season 1

Season premiere 4 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Talentless Nana" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бездарная Нана» действие происходит в недалеком будущем. Земля в опасности. Кровожадные монстры, которых впоследствии люди стали называть врагами человечества, собираются поработить планету. Для борьбы с угрозой создаются специальные учебные заведения для подростков, которые обладают уникальными способностями. Группа детей должна подготовиться защищать родную Землю. Один из них не имеет никаких сил, но на самом деле является носителем великой тайны. Используя свои интеллектуальные способности, Нана должна противостоять чудовищам и одержать над ними победу.

6.7
6.9 IMDb

"Talentless Nana" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Talentless
Season 1 Episode 1
4 October 2020
Time Traveler
Season 1 Episode 2
11 October 2020
Talented vs. Talentless
Season 1 Episode 3
18 October 2020
Healing
Season 1 Episode 4
25 October 2020
Talented vs. Talentless Part Two
Season 1 Episode 5
1 November 2020
Necromancer
Season 1 Episode 6
8 November 2020
Necromancer Part 2
Season 1 Episode 7
15 November 2020
Talented vs. Talentless Part 3
Season 1 Episode 8
22 November 2020
Survival of the Fittest
Season 1 Episode 9
29 November 2020
The Invisible Blade
Season 1 Episode 10
6 December 2020
The Invisible Blade Part 2
Season 1 Episode 11
13 December 2020
The Invisible Blade Part 3
Season 1 Episode 12
20 December 2020
Revival
Season 1 Episode 13
27 December 2020
