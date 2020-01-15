Menu
Russian
Zemheri 16+
Season premiere 15 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 20 hours 0 minute
"Zemheri" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Стужа» Фирузе и Аяз безумно влюбились друг в друга, но молодой человек уступил своей властной и категоричной матери, обучившись с невестой, которую она для него выбрала. Фирузе в это время пришлось пройти через множество испытаний. После несчастного случая на стройке, где служит отец Фирузе, он стал главным подозреваемым в гибели большого количества людей. Фирузе, которая получила диплом юридического вуза, готова на все, чтобы доказать несправедливость обвинения в сторону своего родителя. На пути к правде Фирузе снова встречается с Аязом, который руководит той самой строительной фирмой...

7 IMDb
"Zemheri" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
15 January 2020
Episode 2
22 January 2020
Episode 3
29 January 2020
Episode 4
5 February 2020
Episode 5
12 February 2020
Episode 6
19 February 2020
Episode 7
26 February 2020
Episode 8
4 March 2020
Episode 9
11 March 2020
Episode 10
18 March 2020
