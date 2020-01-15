В 1 сезоне сериала «Стужа» Фирузе и Аяз безумно влюбились друг в друга, но молодой человек уступил своей властной и категоричной матери, обучившись с невестой, которую она для него выбрала. Фирузе в это время пришлось пройти через множество испытаний. После несчастного случая на стройке, где служит отец Фирузе, он стал главным подозреваемым в гибели большого количества людей. Фирузе, которая получила диплом юридического вуза, готова на все, чтобы доказать несправедливость обвинения в сторону своего родителя. На пути к правде Фирузе снова встречается с Аязом, который руководит той самой строительной фирмой...