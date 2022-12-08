Menu
Harry & Meghan 2022, season 1

Harry & Meghan 16+
Season premiere 8 December 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Harry & Meghan" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гарри и Меган» представлена история о жизни Гарри и Меган Маркл. Пара поделилась огромным количеством фотоснимков из личных архивов, на которых можно заметить, как они радуются, плачут и вместе переживают счастливые и непростые периоды своей жизни. По словам принца, он сделает все, чтобы защитить свою возлюбленную. Ради того, чтобы развеять многочисленные сплетни, которые то и дело появляются вокруг монаршей семьи, было решено создать данный проект. Принц Гарри объявил, что откажется от возлагаемых на него по праву рождения обязанностей, чтобы выстроить собственную счастливую жизнь.

Series rating

4.9
Rate 13 votes
5.1 IMDb

"Harry & Meghan" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 December 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 December 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 December 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
15 December 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 December 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 December 2022
