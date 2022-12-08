В 1 сезоне сериала «Гарри и Меган» представлена история о жизни Гарри и Меган Маркл. Пара поделилась огромным количеством фотоснимков из личных архивов, на которых можно заметить, как они радуются, плачут и вместе переживают счастливые и непростые периоды своей жизни. По словам принца, он сделает все, чтобы защитить свою возлюбленную. Ради того, чтобы развеять многочисленные сплетни, которые то и дело появляются вокруг монаршей семьи, было решено создать данный проект. Принц Гарри объявил, что откажется от возлагаемых на него по праву рождения обязанностей, чтобы выстроить собственную счастливую жизнь.