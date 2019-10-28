В 1 сезоне сериала «Особо важная персона» женатая пара работает в элитном магазине, расположенном в крупном торговом комплексе. Его посетителями являются вип-клиенты. Это люди, которые обладают не только большими финансовыми возможностями, но и статусом. Однажды главная героиня начинает подозревать своего супруга в измене. По ее версии, он нашел любовницу на работе. Под подозрение попадают все представительницы слабого пола, с которыми имеет дело главный герой. Его супруга не успокоится, пока не выяснит правду о том, кто решил посягнуть на ее счастье и разрушить ее брак.