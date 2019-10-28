Menu
VIP season 1

VIP season 1 poster
VIP 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"VIP" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Особо важная персона» женатая пара работает в элитном магазине, расположенном в крупном торговом комплексе. Его посетителями являются вип-клиенты. Это люди, которые обладают не только большими финансовыми возможностями, но и статусом. Однажды главная героиня начинает подозревать своего супруга в измене. По ее версии, он нашел любовницу на работе. Под подозрение попадают все представительницы слабого пола, с которыми имеет дело главный герой. Его супруга не успокоится, пока не выяснит правду о том, кто решил посягнуть на ее счастье и разрушить ее брак.

Series rating

0.0
0 vote
7.4 IMDb
"VIP" season 1 list of episodes
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 October 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 October 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 November 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 November 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 November 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 November 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 November 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 November 2019
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 December 2019
Episode 10
Season 1 Episode 10
3 December 2019
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 December 2019
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 December 2019
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 December 2019
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 December 2019
Episode 15
Season 1 Episode 15
23 December 2019
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 December 2019
