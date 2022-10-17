Menu
La Jeune Fille et la Nuit 2022, season 1

La Jeune Fille et la Nuit season 1 poster
La Jeune Fille et la Nuit 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"La Jeune Fille et la Nuit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девушка и ночь» главные герои много лет назад окончили частную школу и разбрелись каждый по своим жизням. Кто-то построил успешную карьеру, кто-то создал семью, а кому-то так и не удалось реализовать свои мечты в жизни. Спустя 25 лет после последнего дня в стенах школы герои встречаются на встрече выпускников. Они давно не виделись, но по-прежнему помнят, что их связывает страшная тайна. Одна из их одноклассниц много лет назад пропала при таинственных обстоятельствах. Героям так и не удалось выяснить, что произошло в ту ночь. Но теперь расследование будет продолжено и правда выплывет наружу.

Series rating

5.0
Rate 13 votes
5.2 IMDb

"La Jeune Fille et la Nuit" season 1 list of episodes.

Season 1
Épisode 1
Season 1 Episode 1
17 October 2022
Épisode 2
Season 1 Episode 2
17 October 2022
Épisode 3
Season 1 Episode 3
24 October 2022
Épisode 4
Season 1 Episode 4
24 October 2022
Épisode 5
Season 1 Episode 5
31 October 2022
Épisode 6
Season 1 Episode 6
31 October 2022
