В 1 сезоне сериала «Девушка и ночь» главные герои много лет назад окончили частную школу и разбрелись каждый по своим жизням. Кто-то построил успешную карьеру, кто-то создал семью, а кому-то так и не удалось реализовать свои мечты в жизни. Спустя 25 лет после последнего дня в стенах школы герои встречаются на встрече выпускников. Они давно не виделись, но по-прежнему помнят, что их связывает страшная тайна. Одна из их одноклассниц много лет назад пропала при таинственных обстоятельствах. Героям так и не удалось выяснить, что произошло в ту ночь. Но теперь расследование будет продолжено и правда выплывет наружу.