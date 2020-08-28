Menu
Alice season 1 watch online

Alice season 1 poster
Alice
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Alice" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алиса» главным действующим лицом является детектив полицейского управления Пак Чин-гём, который однажды принимается за расследование весьма загадочного случая. В ходе следственных мероприятий главный герой узнает, что существуют люди, которые способны перемещаться во времени. Для этого они используют некое таинственное устройство, которое называется «Алиса». Его новая знакомая Юн Тхэ-и много лет назад скончалась, но смогла совершить путешествие из прошлого, чтобы оказать Пак Чин-гёму помощь в расследовании. Вместе их ожидает множество загадочных и увлекательных приключений.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Alice" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 August 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 August 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 September 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 September 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 September 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 September 2020
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 September 2020
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 September 2020
Episode 9
Season 1 Episode 9
25 September 2020
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 September 2020
Episode 11
Season 1 Episode 11
9 October 2020
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 October 2020
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 October 2020
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 October 2020
Episode 15
Season 1 Episode 15
23 October 2020
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 October 2020
