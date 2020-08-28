В 1 сезоне сериала «Алиса» главным действующим лицом является детектив полицейского управления Пак Чин-гём, который однажды принимается за расследование весьма загадочного случая. В ходе следственных мероприятий главный герой узнает, что существуют люди, которые способны перемещаться во времени. Для этого они используют некое таинственное устройство, которое называется «Алиса». Его новая знакомая Юн Тхэ-и много лет назад скончалась, но смогла совершить путешествие из прошлого, чтобы оказать Пак Чин-гёму помощь в расследовании. Вместе их ожидает множество загадочных и увлекательных приключений.